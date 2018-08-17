По Киеву с ветерком: как столица встретила общественную систему проката велосипедов (видео)

В Киеве открыли первую общественную станцию по прокату велосипедов.

Пока она состоит из 33 станций и 55 велосипедов, но со временем их количество будет увеличиваться.

Для того, чтобы взять в аренду велосипед, необходимо зарегистрироваться на сайте www.nextbike.ua

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Первые 30 минут пользования велосипедом стоят 30 грн. До конца августа месячный абонемент стоит 199 грн (399 грн с 1 сентября).

Если велосипед не вернуть на станцию в течение 24 часов, взимается штраф в размере 15 тысяч грн.

Украина стала 26 страной, в которой компания Nextbike ввела систему общественного проката велотраспорта.

В Европе прокат велосипедов популярен уже очень давно, передовой велосипедной страной сегодня считается Дания.

Здесь велосипед есть почти у каждого и им регулярно пользуются. В целом по стране насчитывается около 12 000 км велодорожек.

Система велопроката в Дании особо не отличается от той, что представили в Киеве.

Единственное, что работает система у нас немного иначе – вот вам велосипеды, а дорожки потом нарисуем.