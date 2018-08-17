Активисты подарили полицейским жезлы для остановки перегруженных фур под Одессой

Один "дежурный" жезл активисты оставили в пункте ГВК Укртрансбезопасности.

В поселке Алтестово на трасе Одеса-Киев волонтеры подарили полицейским экипажам несколько сертифицированных жезлов. Активисты требуют от полиции останавливать все грузовые машины и направлять их на взвешивание на пункт габаритно-весового контроля (ГВК), расположенный в Алтестово. По словам руководителя одесского филиала ОО "АвтоЕвроСила" Владимира Станишевского, полицейские экипажи ранее объясняли свое нежелание останавливать грузовики тем, что у них не хватает жезлов, а руководство местной полиции заставляет рядовых сотрудников покупать их за свои средства.

"Эта информация попала в Фейсбук, люди возмущались и предлагали купить жезлы "от народа". Кто-то их купил и передал нам. Они сертифицированы, с подсветкой для работы в ночное время. Мы вручили эти жезлы патрульным полицейским для того, чтобы они могли делать свою работу. Не правильно, чтобы работники реформированной полиции покупали все за свои деньги. Я хочу обратиться к руководству полиции - не заставляйте своих людей покупать обмундирование и жезлы за свою зарплату. Она и так у них скромная", - сказал Станишевский.

Читайте такжеЧиновник "Укртрансбезопасности" задержан за взятку в 38 тысяч долларов

Один "дежурный" жезл активисты оставили в пункте ГВК Укртрансбезопасности. Волонтеры попросили инспекторов давать его в пользование полицейским экипажам, которые могут приехать на дежурство без жезлов. По словам руководителя общественного движения "Нет коррупции на транспорте" Александра Захарова, полиция обязана останавливать все грузовые машины, поскольку значительная часть из них перегружена.

"Я фиксирую постоянные случаи здесь - машины едут во 2-3 ряду на скорости 50-60 км в час и полиция молча наблюдает за нарушением ПДД. Почему полиция не выполняет своих обязанностей? Каждый водитель, который не проехал через весовой комплекс, должен быть оштрафован", - пояснил Захаров.

Активисты говорят, что инспектора Укртрансбезопасности и полиция им не рады, поскольку, с появлением общественного контроля на пункте ГВК коррупционные схемы с "перегрузами" исчезли. Ранее водители перегруженных машин, по словам волонтеров, проходили контроль за 500-1000 гривен "неофициального" платежа. По словам активиста "АвтоЕвроСилы" Олега Степанова, некоторые работники Укртрансбезопасности, узнав о том, что акция общественников бессрочная, решили переводится в другое место, поскольку, возможности "левых" заработков иссякли.

"Их отчасти можно понять. Ставки, которые им платят: весовщик - 4200 грн.; инспектор Укртрансбезопасности - около 8 000 грн. - это смешно. Человек сутки тут, в потоке перегруженных машин, с которых всегда есть соблазн взять деньги. Чтобы не было взяток, зарплаты необходимо существенно поднять. Ежедневно на пункте ГВК фиксируется 30-35 нарушителей. Сумы штрафов 400-900 евро. Недавно два "камаза" ехали с большим перегрузом на Хмельницкий. Их оштрафовали на 3000 евро", - рассказал Степанов.

Активисты требуют от полиции и Укртрансбезопасности отправлять на взвешивание все грузовые машины, чтобы не возникло подозрений в коррупции, поскольку в движении отличить "на глаз" пустую машину от загруженной

невозможно. По словам волонтеров, законодательство предполагает весовой контроль всего грузового трафика на въезде и выезде из города.

По словам Александра Захарова, в прошлом году правительство закупило 80 весов для всех регионов. Однако, сегодня из этого числа в работе - единицы. Большие надежды активисты возлагают на системы WiM (Weight-in-Motion), которые Мининфраструктуры планирует установить на дорогах в текущем и следующем году. WiM позволят выделить "перегрузы" из общего трафика. Машины с допустимым весом и пустые не будут более задерживаться для обязательного взвешивания в пунктах ГВК.