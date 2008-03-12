Прогноз погоды на 13 – 14 марта

Завтра дожди пройдут почти на всей территории Украины. 14 марта в центральных областях и на юге (кроме Крыма) осадков не прогнозируется. На остальной территории остается вероятность осадков. Кое-где возможны ливни.

Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске, Луцке, Ровно 12 марта прогнозируется облачность, дождь, временами ливень. Температура воздуха днем 6-9° тепла, ночью – 1-4°. 14 марта в Ужгороде похолодает до +2-4° на протяжении суток. Во Львове, Луцке, Ровно температура существенно не изменится.

В Житомире, Виннице и Черновцах – облачно, возможен дождь. Ночью прогнозируются ливни. Дневная температура – 8-11°, ночная, – 2-4°. 14 марта дневная температура около 6-8°, ночная – до 2-4° тепла.

В Кировограде, Николаеве, Одессе, Херсоне и Бердянске – переменная облачность. Дожди. Температура днем будет колебаться между 7 и 12° тепла. Ночью – от 4 до 7°. 14 марта существенных изменений температуры не ожидается. Вероятность дождей останется только в Бердянске.

В Ялте и Симферополе будет облачно с прояснениями. Ночью – дождь. Температура днем 12-15°, ночью – 6-8°. 14 марта пройдут дожди. Температура: +6-10° днем и 3-5° ночью.

В Запорожье, Днепропетровске, Донецке, Луганске и Харькове днем будет 12-14° тепла, ночью 4-7°. В Днепропетровске, Запорожье и Харькове ночью возможен дождь. 14 марта прогнозируются дожди во всех этих городах. Температура днем в Днепропетровске, Запорожье и Харькове + 3-7°, ночью от –1 до +3°. В Донецке и Луганске днем +10-12, ночью 3-5 градусов тепла

В Полтаве, Сумах, Черкассах и Чернигове завтра пройдут дожди. Днем температура воздуха поднимется до 8-11° тепла, ночью составит +2-4°тепла. 14 марта вероятность дождей будет оставаться только в Полтаве и Сумах. Дневная температура – от 3 до 8 тепла, ночная – от 0 до +3°.

13 марта в Киеве ожидается переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный около 16-22 км/час. Температура воздуха днем 8-10° тепла, ночью: 3-5°.

14 марта в столице облачно с пояснениями, возможен дождь со снегом. Температура в течение суток будет колебаться от 2 до 10° тепла. Ветер изменит направление на западный и юго-западный 11-21 км/час. 15 марта возможен дождь, в ночь с 15 на 16 и утром 16 марта - дождь со снегом, суточная температура будет колебаться от +1 до +7°.

По материалам сайтов uaportal.com и pogoda.ua