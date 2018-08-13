"Няш-мяш" Поклонская вышла замуж

Скромная свадьба Поклонской состоялась 11-12 августа в аннексированном Крыму.

В оккупированном Крыму прошло бракосочетание зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Пара решила провести свадебную церемонию на территории аннексированного полуострова, где "няш-мяш" Поклонская была так называемым "прокурором", передает Daily Storm.

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Как рассказали гости, "свадьба была скромная, но со вкусом". На церемонии были коллеги Поклонской по Госдуме и родственники.

Сама "няш-мяш" заявила в разговоре с Daily Storm, что "пока не готова комментировать личную жизнь".

Ранее депутат также избегала вопросов о личной жизни. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе. Но все же в прессе проскальзывало, что у нее есть мужчина, отношения с которым не были зарегистрированы.

Избранником 38-летней Поклонской стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, российский юрист Иван Соловьев.

Ранее пользователей соцсетей рассмешило фото Натальи Поклонской, которая скучала в ожидании начала инаугурации.