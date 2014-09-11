Гуманитарная ситуация во временно оккупированных городах ухудшается - СНБО

Гуманитарная ситуация во временно оккупированных боевиками городах, особенно в Луганске, ухудшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Что касается гуманитарной ситуации в населенных пунктах и городах, которые сейчас временно подконтрольны террористам, там действительно тяжелая ситуация, особенно в Луганске» - заявил он.

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«Ситуация тяжелая с водой, газом, электричеством. Коммунальщики всеми доступными средствами пытаются установить и связь, и газоснабжение, и электропитание», - добавил Лысенко.

«Из-за постоянных обстрелов террористами жилых кварталов там складывается такая ситуация, что коммунальщикам не хватает средств, чтобы исправить эту ухудшающуюся гуманитарную ситуацию», - подчеркнул пресс-секретарь СНБО.