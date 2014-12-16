​Украина стала мировым лидером по арестам и похищениям журналистов

Такие данные опубликовала в своем отчете организация "Репортеры без границ", передает "Апостроф". По данным отчета, за 2014 год были похищены 33 журналиста, что является самым высоким показателем в мире.

Журналисты в основном были похищены на Майдане, на Донбассе, где продолжаются боевые действия, и в Крыму.

На втором месте Ливия - 29 похищенных журналистов, на третьем Сирия - 27, на четвертом Ирак - 20.

Украина также заняла первое место по числу арестованных журналистов - 47 человек. На втором месте Египет - 46, на третьем Сирия - 45.

Также по данным организации Украина заняла третье место по числу убитых журналистов - 6 человек. На первом месте Сирия – 15 убитых, на втором Палестина – 7.

Всего, по данным "Репортеров без границ", за год в мире погибли 66 журналистов, смерть которых была связана с их профессиональной деятельностью.