"Бомбастический" отдых Олега Винника: укротитель волчиц поделился своими доминиканскими развлечениями (видео)

14:11, 10 августа 2018
Общество
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Певец покинул пляж ради экстремальной экскурсии / фото viva.ua

На видео в соцсети укротитель волчиц катался на квадрациклах, а также посетил пещеры.

"Бомбастично, сильно пахнет бензином и пыли полный нос", - делится впечатлениями от поездки певец.

После экстремального катания Винник пошел купаться в океан просто в одежде.

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