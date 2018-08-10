"Бомбастический" отдых Олега Винника: укротитель волчиц поделился своими доминиканскими развлечениями (видео)
14:11, 10 августа 2018Общество
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На видео в соцсети укротитель волчиц Олег Винник катался на квадрациклах, а также посетил пещеры.
Певец покинул пляж ради экстремальной экскурсии / фото viva.ua
Украинский певец Олег Винник, который отпраздновал юбилей на Доминикане, поделился своими экстремальными развлечениями.
На видео в соцсети укротитель волчиц катался на квадрациклах, а также посетил пещеры.
"Бомбастично, сильно пахнет бензином и пыли полный нос", - делится впечатлениями от поездки певец.
После экстремального катания Винник пошел купаться в океан просто в одежде.
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