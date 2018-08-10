"Бомбастический" отдых Олега Винника: укротитель волчиц поделился своими доминиканскими развлечениями (видео)

На видео в соцсети укротитель волчиц Олег Винник катался на квадрациклах, а также посетил пещеры.

Украинский певец Олег Винник, который отпраздновал юбилей на Доминикане, поделился своими экстремальными развлечениями. На видео в соцсети укротитель волчиц катался на квадрациклах, а также посетил пещеры. "Бомбастично, сильно пахнет бензином и пыли полный нос", - делится впечатлениями от поездки певец. После экстремального катания Винник пошел купаться в океан просто в одежде. Доминиканские развлечения🙂😂😉 A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Aug 10, 2018 at 1:03am PDT

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