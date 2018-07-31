"Ситуацию раздули": Геращенко ответила на скандал с отправкой на отдых в Европу вместо сирот детей мажоров
Среди краматорских школьников, которых отправили в скандальную поездку в Хорватию, нет детей "мажоров" – в список попали только достойные поощрения дети.
Об этом в Facebook написала первый вице-впикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая раскритиковала то, как ситуацию "раздули" в соцсети.
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Она призналась, что также принимала участие в организации поездки вместе с нардепами от БПП Марией Ионовой, Артуром Герасимовым и другими коллегами по парламенту.
Ранее журналист Дмитрий Гнап заявил, что власти Краматорска отправили на курорт только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 отдыхающих оказались детьми "непростых" родителей.