"Ситуацию раздули": Геращенко ответила на скандал с отправкой на отдых в Европу вместо сирот детей мажоров

Ранее журналист Дмитрий Гнап заявил, что власти Краматорска отправили на курорт только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 отдыхающих оказались детьми "непростых" родителей.

Среди краматорских школьников, которых отправили в скандальную поездку в Хорватию, нет детей "мажоров" – в список попали только достойные поощрения дети.

Об этом в Facebook написала первый вице-впикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая раскритиковала то, как ситуацию "раздули" в соцсети.

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Она призналась, что также принимала участие в организации поездки вместе с нардепами от БПП Марией Ионовой, Артуром Герасимовым и другими коллегами по парламенту.

Ранее журналист Дмитрий Гнап заявил, что власти Краматорска отправили на курорт только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 отдыхающих оказались детьми "непростых" родителей.