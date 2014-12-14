Власти уверяют, что жители оккупированной части Донбасса могут рассчитывать на госпомощь
Жители Донбасса, которые находятся на временно оккупированной территории, имеют право и возможность рассчитывать на государственную помощь.
Об этом отметил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководителями силовых ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко обратил внимание на вопросы гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые находятся на временно оккупированной территории, обеспечении их продуктами питания и медикаментами.
В то же время он акценттровал на необходимости усиления контроля за доставкой украинского груза и организации его распределения, ”чтобы он не попал в руки боевиков”.
Глава государства подчеркнул, что необходимо избежать ситуации, ”когда наша помощь разворовывалась боевиками и не доходила до тех, кому она предназначена”.
Читайте такжеПорошенко требует, чтобы всех заложников вернули домой к РождествуПрезидент также поручил проработать вопрос обеспечения жителей оккупированных территорий теплом и электроэнергией.
”Нам надо обеспечить, чтобы люди имели возможность физически выжить в тяжелых условиях”, - отметил Порошенко.