Власти уверяют, что жители оккупированной части Донбасса могут рассчитывать на госпомощь

Об этом отметил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководителями силовых ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко обратил внимание на вопросы гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые находятся на временно оккупированной территории, обеспечении их продуктами питания и медикаментами.

В то же время он акценттровал на необходимости усиления контроля за доставкой украинского груза и организации его распределения, ”чтобы он не попал в руки боевиков”.

Глава государства подчеркнул, что необходимо избежать ситуации, ”когда наша помощь разворовывалась боевиками и не доходила до тех, кому она предназначена”.

Читайте такжеПорошенко требует, чтобы всех заложников вернули домой к РождествуПрезидент также поручил проработать вопрос обеспечения жителей оккупированных территорий теплом и электроэнергией.

”Нам надо обеспечить, чтобы люди имели возможность физически выжить в тяжелых условиях”, - отметил Порошенко.