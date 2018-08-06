Херсонский суд взял под стражу военного комиссара, подозреваемого в смертельном наезде на молодых супругов

В результате ДТП от полученных травм скончались 22-летняя девушка и 25-летний парень. У погибшей пары осталось двое детей.

В Херсоне суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении смертельного ДТП в пгт Чаплинка, в результате которого погибли молодые супруги.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области. «Сегодня, 6 августа, в Херсоне состоялось судебное заседание в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП в пгт Чаплинка. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 43-летний житель Каланчацкого района, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», совершил наезд на супругов. В результате ДТП 22-летняя девушка и 25-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 августа в пгт Чаплинка Херсонской области военный комиссар в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», совершил наезд на супругов. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте. У погибшей пары осталось двое детей.

Виновник ДТП был задержан. В дальнейшем его уволили из рядов Вооруженных сил Украины и лишили звания военного комиссара.