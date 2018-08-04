В Москве прошел флешмоб в поддержку Сенцова (видео)

Акция проводилась возле памятника Александру Грибоедову на Чистопрудном бульваре, во время которой любой желающий мог оставить там цветы.

В Москве у памятника Александру Грибоедову на Чистопрудном бульваре прошел флешмоб в поддержку полититзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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Об этом сообщает русская служба Радио Свобода. Отмечается, что любой желающий мог оставить цветы у памятника. При этом некоторые оставляли букеты в бутылках, на которых было написано «Олег, живи».

По словам инициатора акции Алексея Медведева, мероприятие было запланировано в форме одиночного пикета, в связи с чем он попросил всех прочих участников не разговаривать с ним, так как это «может быть расценено как нарушение правил одиночного пикета».

Акция обошлась без задержаний. Одновременно с этой акцией в других частях бульвара проходили другие одиночные пикеты в поддержку Сенцова.

Как сообщал УНИА, политузник Кремля Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», ведь он – «человек, который идет до конца».

14 июня Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических пленников, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму.

18 июня Госдепартамент США призвал Россию освободить политических заключенных и выразил обеспокоенность растущим числом арестов правозащитников и представителей религиозных меньшинств.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.