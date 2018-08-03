Глава Нацполиции Киева выступает за декриминализацию хранения наркотиков

При этом глава Нацполиции Киева выступил против легализации в стране легких наркотиков.

Глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко выступил за декриминализацию в Украине хранения наркотиков.

Об этом он сообщил в интервью изданию Левый берег.

По его словам, эту статью следует вынести из криминальной в административную плоскость.

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"Может, я выскажу крамольную мысль и меня осудят многие коллеги, но я бы хранение наркотиков вывел бы в административную плоскость. Декриминализовал. И четко прописал хранение с целью сбыта, объем и количество. Если в кармане у человека сигарета – понятно, что это для себя. А если у него в кармане 10 пакетиков, расфасованных по сигаретам, то это уже хранение с целью сбыта. И отсутствие разделения сильно засоряет работу", - сказал Крищенко.

При этом глава Нацполиции Киева выступил против легализации в стране легких наркотиков.

"Я - не сторонник легализации, не считаю, что это улучшит ситуацию или наполнит бюджет", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить для наркозависимых допустимые объемы хранения наркотиков.