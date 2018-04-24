Минздрав хочет увеличить допустимый объем хранения наркотиков: чем это грозит (видео)

Минздрав планирует увеличить в Украине допустимую норму хранения наркотиков. Журналисты изучили мировой опыт и выяснили, к каким последствиям может привести "легализация".

Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить для наркозависимых допустимые объемы хранения наркотиков. Группа несогласных уже провела митинг против такого предложения. Журналисты программы "Деньги" изучили мировой опыт и выяснили, к каким последствиям может привести "легализация".

Сейчас человек с химической зависимостью может носить с собой или хранить дома до 5 граммов марихуаны - это считается небольшими размерами, и ответственность - административная, штраф 425 гривен или админарест на 15 суток. Если же больше 5 граммов - ответственность уже уголовная, то есть тюрьма. Теперь же предлагают это количество наркотического вещества увеличить в 5 раз - до 25 граммов.

Как сообщал УНИАН, недавно на Львовщине разоблачили супружескую пару учителей, которая продавала ученикам наркотики.