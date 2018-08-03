В Украине выросло количество незаконных мигрантов – почти 1,5 тысячи за полгода

Особенно увеличивается количество "нелегалов" среди граждан Вьетнама.

За первые шесть месяцев 2018 года пограничники задержали 1432 незаконных мигрантов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Уже в первом полугодии этого года сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали увеличение выявленных нелегальных мигрантов на 22%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было задержано 1173 человека.

За последние полгода 417 человек задержали за незаконное пересечение границы, а 1004 – за нарушение правил пребывания.

"Одновременно во время мероприятий пограничного контроля на государственной границе в пропуске во въезде в нашу страну отказано 2011 потенциальным нелегальным мигрантам", – добавляют пограничники.

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Особенно увеличивается количество "нелегалов" среди граждан Вьетнама: за этот год таких было 129 человек, а за первое полугодие прошлого года – 30.

Кроме вьетнамцев часто задерживали граждан Ирака, Турции, Афганистана, Бангладеш, Марокко, Шри-Ланки и Индии.

"Больше всего незаконных мигрантов пограничники останавливали на границе со Словакией (141 человек), Польшей (115 человек), Молдовой (63) и Венгрией (52 человека)", – отмечают пограничники.

Ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал предполагал, что Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов из-за того, что страны ЕС существенно усиливают противодействие им.