Появились больничные фото пострадавшей от атаки с кислотой херсонской активистки

На фотографиях можно увидеть последствия атаки кислотой на теле активистки.

В Сети появились фотографии пострадавшей от кислоты активистки и управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, которую накануне доставили специальным санитарным бортом в ожоговый центр Киева.

На фото, которые обнародовал юрист Маси Найем на своей странице в Facebook, можно увидеть последствия атаки кислотой на теле активистки.

31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

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Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

1 августа пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона как покушение на убийство.

Дело находится на личном контроле генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Полиция предоставила охрану Екатерине Гандзюк.