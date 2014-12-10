Российские спецслужбы «замахнулись» на Харьков и Одессу, ситуацию удерживать сложно - СБУ

Как сообщает INSIDER, об этом заявил глава следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Харьков и Одесса были на грани того, чтобы стать в ряд с Донецком и Луганском. Там очень сложно было всем силовым структурам удержать ситуацию, а также руководству государства. И сейчас как раз российские спецслужбы с территорий, которые контролируются террористами, замахнулись на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, в первую очередь, в Харькове и в Одессе. Также они имеют подобные намерения относительно Днепропетровска, Херсона, Николаева", - подчеркнул он.

"Поэтому сейчас у нас возможны случаи, когда будут подрывы, которые направлены не на уничтожение людей, а для того, чтобы запугать", - заверил Волк.

Читайте такжеВ Донецкой области арестованы 103 подозреваемых в террористической и диверсионной деятельности

Вместе с тем он попросил население успокоиться, потому что силовые структуры в основном контролируют ситуацию.

"Я просил бы передать гражданам, чтобы они каждую петарду не воспринимали за гранату, а новогодние фейерверки не воспринимали за теракты", - отметил глава следственного управления СБУ.

Ранее в одесском бизнес-центре на улице Краснова около 01:35 10 декабря произошел взрыв. Позже милиция квалифицировала это как террористический акт.