Шпионы, разведчики и наемники: советский КГБ никуда не исчез – The Guardian

Об этом пишет Люк Хардинг в своей статье, которая называется «Шпионы, разведчики и наемники: советский КГБ никуда не исчез», опубликованной на сайте британской газеты The Guardian.

В течение короткого времени, в 90-е годы, КГБ, который переименовали в ФСБ (Федеральная служба безопасности), был непопулярен. Но когда Путин стал президентом в 2000 году, он превратил Россию в гигантскую шпионскую страну. Он снова начал использовать техники шпионажа времен холодной войны, о которых он впервые узнал в молодости, когда проходил подготовку в Высшей школе КГБ в Ленинграде. Хотя на самом деле нельзя сказать, что эти техники когда-либо переставали использовать.

Шпионы ФСБ – параноики, заговорщики и большие ксенофобы. Они считают себя прямыми наследниками ЧК, тайной полиции Ленина, которая наводила на всех ужас. Они одержимы, как и во времена холодной войны, поиском «врагов» России и победой над ними. Некоторые из этих так называемых «врагов» – иностранцы, но есть враги и среди соотечественников.

В 70-е годы КГБ использовал множество уловок во время своей работы. Как правило, они подслушивали западных дипломатов, донимали британских и американских журналистов (резать шины их автомобилей было любимым для них занятием), а также вламывались к ним домой и расставляли «жучки», чтобы их прослушивать. Писать о советских диссидентах или об эмиграции евреев означало навлечь на себя беду.

Когда я приехал в Москву в 2007 г. в качестве корреспондента The Guardian, я с удивлением обнаружил, что подобные старинные практики КГБ снова использовались. По причинам, которые до сих пор остаются для меня загадкой, в ФСБ решили, что я был одним из их врагов. Бесперспективные молодые люди в черных кожаных куртках преследовали меня на холодных московских улицах. На этот раз было запрещено писать о деньгах Путина, о коррупции на высшем уровне в Кремле и о жестокой войне на Северном Кавказе.

Помимо демонстративной слежки – скорее в стиле инспектора Клузо, чем Джона ле Карре – шпионы Путина дали ясно понять, что они прослушивали мой телефон. Например, они отключали телефон всякий раз, когда я хотел пошутить о российском президенте. Как и у всех деспотов, у Путина нет чувства юмора (хотя он может дать язвительный остроумный ответ).

ФСБ возродило еще одну старую тактику КГБ / Министерства госбезопасности ГДР: то, что раздраженный американский посол в Москве называет «вторжением в дом». В течение почти четырех лет агенты ФСБ часто врывались в московскую квартиру, где я жил со своей женой и двумя маленькими детьми. Они оставляли какие-то нелепые улики, чтобы показать, что они там были. Это могли быть открытые окна, отрезанные провода отопительной системы. Они могли удалить семейные фотографии на ноутбуке, но самое забавное – они услужливо оставляли учебник по сексу на русском языке возле моей кровати.

Британское посольство вежливо посоветовало нам поставить в квартире устройства для прослушивания. Они практически ничего не могли с этим сделать, как они нам сказали. Такие же низкоуровневые психологические методы используются в отношении британских и американских дипломатов в Москве, а также против российских сотрудников посольств, оппозиционных активистов и многих других. В 2011 г. меня выгнали из Москвы. Это была еще одна тактика, которую, начиная с 1920-х годов, постоянно использовали в Советском Союзе, когда нужно было избавиться от назойливых западных корреспондентов, которые надоедали государству или пытались увернуться от цензуры.

Тем не менее, наибольшую ярость у агентов ФСБ вызывают не иностранцы, а россияне, которых они считают «пятой колонной» и предателями. В 2006 г. предположительно карательный отряд КГБ убил российского диссидента Александра Литвиненко в Лондоне. В его чай добавили радиоактивный полоний-210. Он умер в агонии три недели спустя. Британское правительство считает, что только российская государственная служба могла раздобыть полоний, редкий и нестабильный изотоп. Спор по поводу смерти Литвиненко привел Лондон и Москву к противостоянию, очень похожему на холодную войну, когда обе страны высылали дипломатов.

Читайте такжеDie Welt: Супер-патриоты РоссииКогда в 2010 г. произошла утечка дипломатических телеграмм США, оказалось, что британское правительство глубоко обеспокоено количеством российских шпионов – официальных и неофициальных – которые сейчас базируются в Лондоне. Пока Запад был озабочен трагедией 11 сентября, Аль-Каидой и Ближним Востоком, Путин исподтишка увеличивал количество российских агентов, работающих за рубежом. Среди них была Анна Чапман, обаятельный агент российской разведки, действовавший в США, которую раскрыли и позже заменили. Служба внешней разведки России, СВР, внимательно следит за теми, кто был изгнан из России и сейчас живет в Лондоне. СВР также пытается влиять на британских политиков.

Некоторые наблюдатели, тем временем, были крайне удивлены аннексией Россией Крыма и её тайным вторжением в восточную Украину. На самом деле, «зеленые человечки» – тайные российские солдаты, захватившие Крым – действовали точно по сценарию КГБ. Действия Путина в Украине четко соответствуют классической доктрине КГБ, известной как «активные мероприятия». Сюда входит дезинформация, пропаганда, политические репрессии и подрывная деятельность. Главная цель, как тогда, так и сейчас, – ослабить Запад, вызвать разногласия между государствами-членами НАТО и подорвать авторитет США в глазах мирового сообщества, особенно в развивающихся странах.

В наше время российская пропаганда распространяется с помощью англоязычного канала Russia Today и армии кремлевских троллей, которые работают в интернете, размещая комментарии на сайтах западных газет, в том числе на сайте the Guardian. Постановочные достоинства современные, но мышление осталось советским. Кремль полностью контролирует российское телевидение; один из уроков, который нужно вынести из украинского кризиса, – пропаганда, как и в советские времена, все еще очень эффективна.

Однако есть несколько различий. В СССР КГБ находилось под непосредственным контролем Коммунистической партии. Комитет подчинялся Политбюро. А вот ФСБ сейчас никому не подчиняется; ее агенты работают абсолютно безнаказанно по своим собственным тайным правилам. ФСБ превратилось в самую могущественную, никому не подчиняющуюся организацию России.

Накануне вступления в должность президента в 2000 году Путин – в то время глава ФСБ – выступил с речью перед своими коллегами. «Группа оперативников ФСБ, которая под прикрытием работает в правительстве Российской Федерации, успешно выполняет свою задачу». Как и в большинстве «шуток» Путина, в этой была большая доля правды.