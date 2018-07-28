В Житомирской области на первом в Украине фестивале малины съели 300 литров малинового борща (фото)

Также гостей праздника бесплатно угощали малиновым кисель, пирожками из малины, пончиками и пряниками и чешским малиновым пирогом.

В Житомирской области на первом в Украине фестивале малины съели 300 литров малинового борща.

Как сообщили организаторы мероприятия, первый фестиваль малины в Украине состоялся сегодня в селе Малиновка.

Более 500 гостей праздника приехали отведать малиновых блюд из Малина, Радомышля, Коростышева, Житомира и Киева.

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Местные повара приготовили не только борщ из малины по древнему чешскому рецепту, но и другие блюда, которые издавна готовят на Полесье из этой ягоды. Угощали гостей бесплатно малиновым киселем, пирожками из малины, пончиками и пряниками, а еще - чешским малиновым пирогом.

Также сельский голова Малиновки Наталья Парфиненко сообщила, что местные жители сварили 300 литров малинового борща, ставшим главным блюдом фестиваля.

В рамках фестиваля проходили конкурсы, победители которых выигрывали саженцы кустов малины.

Кроме того, состоялся праздничный концерт с участием группы "Древляне" и дискотека.