Диджей случайно назвал настоящее имя "неуловимого" художника Бэнкси

Британский диджей Goldie во время интервью случайно назвал настоящее имя художника Бэнкси

Музыкант рассказывал о том, что вещи от имени Бэкси может продавать любой и случайно сболтнул имя художника, пишет Factmag.

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"Дайте мне округлый шрифт, напишите им на футболке Banksy и дело сделано. Теперь ее можно продавать. При всем уважении к Роберту, он блестящий художник, думаю, он перевернул мир искусства с ног на голову", – сказал Goldie.

После этих слов диджей замолчал и перевел тему разговора.

После в прессе снова вспомнили об одной из самых распространенных версий, кто же скрывается за маской Бэнкси. И это вокалист группы Massive Attack и друг Goldie – Роберт Дель Ная.