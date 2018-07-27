Жена украинского нардепа похвасталась фото в бикини

16:04, 27 июля 2018
Общество
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На снимке видна подтянутая фигура диджея / фото instagram.com/nastia.dj

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На опубликованном в Instagram снимке супруга нардепа позировала в бикини голубого цвета. Подписчики диджея восхитились ее фигурой и загаром: "Красотка", "Очень горячее фото", "Огонь".

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года народный депутат Сергей Лещенко женился на диджее Анастасии Топольской. Пара уже долгое время жила вместе.

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Теги: #фото#Сергей Лещенко#Анастасия Топольская