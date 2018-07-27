Жена украинского нардепа похвасталась фото в бикини

Анастасия Топольская продемонстрировала подтянутое тело и красивый загар.

Жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская опубликовала в сети горячий снимок.

Читайте такжеВ сети показали закрытую свадьбу Лещенко и Топольской в "Саду желаний" (фото)

На опубликованном в Instagram снимке супруга нардепа позировала в бикини голубого цвета. Подписчики диджея восхитились ее фигурой и загаром: "Красотка", "Очень горячее фото", "Огонь".

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года народный депутат Сергей Лещенко женился на диджее Анастасии Топольской. Пара уже долгое время жила вместе.