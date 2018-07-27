Жена украинского нардепа похвасталась фото в бикини
16:04, 27 июля 2018Общество
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Анастасия Топольская продемонстрировала подтянутое тело и красивый загар.
На снимке видна подтянутая фигура диджея / фото instagram.com/nastia.dj
Жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская опубликовала в сети горячий снимок.
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На опубликованном в Instagram снимке супруга нардепа позировала в бикини голубого цвета. Подписчики диджея восхитились ее фигурой и загаром: "Красотка", "Очень горячее фото", "Огонь".
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года народный депутат Сергей Лещенко женился на диджее Анастасии Топольской. Пара уже долгое время жила вместе.
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