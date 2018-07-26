Российский омбудсмен посетила украинского заключенного Карпюка

Москалькова посетила Николая Карпюка по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в тюрьме «Владимирский централ» заключенного гражданина Украины Николая Карпюка.

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Об этом Москалькова сообщила в Twitter. «Во "Владимирском централе" посетила граждан, отбывающих наказание, которые обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка. По результатам посещения ответила на вопросы журналистов», – отметила Москалькова.

Пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов сообщил журналистам, что Николай Карпюк не высказывает претензий к условиям содержания. По его словам, Карпюка удерживают в хорошо проветриваемой камере на одного человека с телевизором и отделенным дверью санитарным блоком.

Татьяна Москалькова посетила Николая Карпюка в среду вечером по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

16 июня Людмила Денисова сообщила, что ей отказали в возможности посетить в тюрьме «Владимирский централ» Николая Карпюка.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года суд в Чечне приговорил украинца Николая Карпюка к 22,5 годам по обвинению в участии в Первой чеченской войне. Он свою вину отрицает и заявляет, что никогда не был в Чечне. Политзаключенный говорит, что был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками. Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Карпюка политзаключенным.