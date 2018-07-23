В Киеве 70 раненых ветеранов АТО приняли участие в отборе к марафону морской пехоты США, девять из них будут представлять Украину

Марафон морской пехоты США - один из крупнейших марафонов. Там встречаются и бегут военные, ветераны, члены семей погибших и их друзья со всего мира.

70 ветеранов АТО, которые получили ранения, увечья, контузии или заболевания, 20 июля приняли участие в отборе в состав Национальной команды ветеранов АТО, которая примет участие в Марафоне морской пехоты в США. Отбор состоялся в Киеве на стадионе Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины.

Как сообщает администрация президента Украины, девять из них прошли отбор и будут представлять нашу страну.

Марафон морской пехоты США - один из крупнейших Марафонов. Его можно назвать «Народным марафоном», ведь там встречаются и бегут военные, ветераны, семьи погибших и их друзья со всего мира. Дистанцию полного Марафона преодолевают более 30 тысяч человек, а на дистанции 10 км обычно свыше 10 тысяч спортсменов.

Читайте такжеСегодня в центре Киева перекрыто движение транспорта в связи с "Пробегом под каштанами"

Мероприятие, в котором Украина принимает участие уже третий год подряд, состоится в конце октября в Вашингтоне. В 2016 году только 4 ветераны АТО бежали дистанцию 10 километров. В 2017 году количество ветеранов увеличилось до 9 человек, они преодолевали дистанции 10 и 42 километра. Украинских ветеранов приглашает принять участие благотворительная международная организация Allied Forces Foundation.

Как сообщал УНИАН, в Одессе через скальпели интернациональной команды врачей прошли более 30 человек, которые получили в АТО повреждения, после которых нуждались в пластических операциях.