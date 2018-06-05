Вернуть лицо: как хирурги-пластики спасают украинских бойцов

Украинцы уже привыкли к сводкам о ранениях военнослужащих на Востоке Украины. И мало кто задумывается, что восстановление бойцов и их реабилитация – дело не пары месяцев и даже лет. Более того, часто им требуется помощь не только привычного хирурга, но и хирурга-пластика.

Помощь пластической хирургии украинским военнослужащим, в частности, оказывают врачи из Канады. Недавно в Одессе стартовала шестая медицинская канадская миссия, которую возглавил руководитель программы черепных травм Научного центра здоровья в Саннибрук, профессор пластической хирургии Университета Торонто Олег Антонишин.

Сложнейшие реконструкции с применением новейших методик и материалов проводились бесплатно на базе Военно-медицинского клинического центра Южного региона (известен, как военный госпиталь). По словам директора гуманитарных инициатив Канадско-украинской фундации Христины Валер, после пяти миссий, состоявшихся в Киеве, был проведен мониторинг профильных госпиталей Украины. И выбор для проведения шестой миссии пал на клинический центр в Одессе, как наиболее подготовленный.

По словам начальника клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона, подполковника медслужбы Виктора Мазура, имеющего 20-летний стаж «большой хирургии», до 2014-го отечественные специалисты сталкивались лишь с единичными случаями проблемных огнестрельных ранений. Однако с началом АТО «пошла учеба»: одесситы стали первыми в Украине военными врачами, выехавшими на восток страны, и получившими соответствующий опыт при оказании помощи военнослужащим, получившим боевые травмы.

«Канадцы отмечают: украинские медики сейчас обладают колоссальным опытом оказания помощи при боевой травме, - отмечает он. – На нашей территории большое количество пострадавших в результате использования таких современных видов вооружения. Отсюда – высокий уровень подготовки врачей, в первую очередь, военных, и приближенных к зоне конфликта: Мариуполь, Волноваха, Днепр, Запорожье, разумеется, Киев».

Вместе с тем, по словам Мазура, пластическая хирургия все-таки штучная отрасль. «Так, на всю Канаду - всего 12 хирургов такого высочайшего уровня. Олег Антонишин – своего рода мега-звезда. И, безусловно, канадцы выигрывают в технологиях, в наполнении процесса - это инструментарий, расходный материал, тактика... Благодаря общению с ними, получены бесценные знания, позволяющие проводить масштабные многоэтапные операции», - считает он.

В целом, в рамках мероприятия, врачи изучили истории болезни около семидесяти претендентов на операции и проконсультировали каждого из них. После этого иностранные медики выбрали тридцать три человека, получивших тяжелые травмы черепа, лица, челюсти, рук. Затем последовала напряженная работа в операционных.

В составе канадской «команды» – шестеро врачей-специалистов в области нейро-, челюстно-лицевой хирурги и травматологи, трое анестезиологов, двенадцать медсестер, физиотерапевт и административная группа. Всего – около тридцати человек. С украинской стороны, по словам Виктора Мазура, задействовали почти все подразделения одесского центра, включая лабораторные и компьютерные исследования, которые требовалось проводить максимально оперативно. Кроме того, к миссии присоединились врачи, пожелавшие участвовать в проекте, из военных госпиталей Харькова, Львова, Винницы, Киева. Как результат - все оперативные вмешательства проводились интернациональными бригадами.

По словам начальника клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Главного военного клинического госпиталя Минобороны Украины Игоря Федирко, который вместе со своими коллегами «колдовал» над бойцами и в госпитале Южной Пальмиры, в «одесскую группу» тех, кто нуждается в такого рода помощи, попали не только «новички», а и бойцы, ранее проходившие лечение в США, Литве и Киеве, а также те, кто уже получал помощь во время предыдущих пяти миссий, нуждающиеся в очередной операционной фазе.

География этих действующих и демобилизованных военнослужащих - вся Украина. Каждый случай уникален, а история - трагична.

К примеру, Максим Ромащук с Волыни получил тяжелейшее ранение в Широкино Луганской области. Пуля пробила голову, повредив мозг, глаза, челюсти, нос... После ряда хирургических вмешательств в Харькове и Львове он перенес семичасовую операцию в Одессе. Трансплантатом стали собственные тазовые и черепные кости, которые медики соединили на титановой пластине и прикрепили к уцелевшим тканям, воссоздав профиль лица.

Еще один пациент шестой канадской миссии помощи - Сергей Кнутов - с июля 2014 года защищал родину в составе добробата «Чернигов». Потом служил в этом же батальоне, вошедшем в структуру ВСУ, позднее – в 72-й аэромобильной бригаде. «Ранение в шею получил в авдеевской промзоне 24 декабря 2016 года – в первый день перемирия, - вспоминает 28-летний боец. - Граната вошла в голову возле уха, но не разорвалась. Отпружинила, пробив хвостовиком шею и раздробив полчерепа. Результат – кома».

Усилия медиков не пропали зря - Сергей выжил. В настоящее время его лицо частично парализовано, парень наполовину глух и слеп, но считает себя везунчиком: «Руки и ноги целы!».

Сейчас выдержал седьмую операцию – из его бедра хирурги взяли донорскую кость и сформировали челюсть. «Полтора года без челюсти был», - говорит Кнутов и добавляет, что лечиться ему предстоит еще несколько лет.

Еще один боец - отец двоих детей Сергей Полянский из Житомирской области. Был мобилизован в марте 2014-го, с июля – в АТО, водитель-механик. Осколочное ранение получил в танковом бое под селом Никифорово Донецкой области. В том самом сражении, в котором легендарный экипаж лейтенанта Артема Абрамовича, прикрывая своих, пошел на таран российского Т-72. «Мою машину подбил русский танк, - рассказывает 38-летний Полянский. – Повезло, что снаряд попал не в моторный отсек, а в башню. Поэтому успел выбраться наружу. Помню, как полз по полю, как услышал украинскую речь и позвал ребят. Признали меня не сразу: лицо разорвало на две части, выбило глаз…».

Уроженец Хмельницкой области, служивший в 8-м полку спецназа, Александр Дарморос, благодаря волонтерам, известен всему миру. В Одессу приехал с собакой-поводырем Хеной. Двухлетнего ретривера мужчине подарили в США, где полтора года он проходил лечение и реабилитацию.

В марте 2016 года в Луганской области, в результате подрыва на противопехотной мине, герой потерял ногу, глаза, лицо…

«Выполняя поставленную задачу, пошли в разведку, - рассказал Александр. – Побратимов не зацепило, а на мне сдетонировало. Это счастье, что они остались целы, и зацепило только меня. После взрыва была лишь темнота. Смутно припоминаю, как ребята стаскивали меня с поля… Как раз тогда к нам в часть приехала волонтер Тайра (известный медик-волонтер Юлия Паевская, – УНИАН). Всю дорогу до госпиталя она ставила мне капельницы».

В Одессе пластические хирурги сформировали Александру левую впадину глаза, использовав носовой хрящ пациента, пересадили лоскут кожи. Эта операция – не вопрос эстетики, а необходимость, так как пораженная область может зарости и возникнут осложнения, что не позволит поставить глазные протезы. Оперировали Александра Игорь Фидирко и Олег Антонишин.

А вот со старшим сержантом Ярославом Верхоляком из Черновицкой области мы познакомились не в больничной палате, а в парковой зоне госпиталя, куда он вышел наперекор медперсоналу. Как выяснилось, лишь накануне он был на операционном столе, но не смог лежать. «Война в голове – не могу лежать!», - объясняет он, рассказывая о себе.

В апреле 2014-го мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. С 15 июня этого же года непосредственно принимал участие в антитеррористической операции. Был командиром группы снайперов. Вместе с боевыми побратимами «работал», в том числе, в Луганском аэропорту, где в июле, в результате обстрела из вражеской установки «Град», получил тяжелые ранения.

Впоследствии Ярослав перенес более 20 операций, в том числе по удалению пораженного глаза, восстановлению сустава, неба.

Всего в рамках канадских миссий в Украине прооперировано около 200 пациентов, проконсультировано свыше 400. По словам Христины Валер, для этого зарубежные меценаты собрали и пожертвовали более 1,7 млн канадских долларов. Кроме того, в Украину привезли оборудование и медикаменты стоимостью около 700 тыс долларов. Все это осталось в клиниках Главного военно-клинического госпиталя Минобороны Украины.

«Только для шестой миссии три крупные донорские диаспоры – «Лига украинок Канады», Ассоциация украинских канадских ветеранов и «Зал Днипро» в Ошаве - собрали 125 тыс долларов, - рассказала Валер. - Есть еще медицинское предприятие Stryker Canada, которое предоставило всю необходимую аппаратуру, инструментарий стоимостью 120 тыс долларов, а также безвозмездно передало импланты для лица и рук на 60 тысяч».

Как отметила Валер, результаты превзошли все ожидания: «Мы переживали, что пациенты в Одессу не приедут, но опасения оказались напрасны – все прошло чудесно».

На этом благотворительный проект (все иностранные доктора и медсестры приехали в Украину, находясь в отпуске) не заканчивается. Зарубежные партнеры предлагают нашей дальнейшее сотрудничество, чтобы помочь еще большему количеству раненых. А уже прооперированным бойцам еще предстоит длительный курс лечения и реабилитации. Они благодарны за поддержку, за шанс выжить и вернуть лицо…

Лариса Козовая