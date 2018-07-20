Большая звезда, которая погасла: год назад не стало солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона (видео)

Честеру Беннингтону был 41 год.

Музыканта нашли мертвым в частной резиденции в Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра 20 июля 2017 года. Он покончил жизнь самоубийством.

Со смертью музыканта связано немало странных совпадений. Так, Linkin Park опубликовали новый клип на песню Talking to Myself почти синхронно с появлением первых сообщений о смерти Честера. В видеоролике собрана нарезка записей с концертов на гастролях в Европе. Группа планировала продолжить тур в поддержку нового альбома.

Кроме того, Честер наложил на себя руки 20 июля, в день рождения своего близкого друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который также совершил самоубийство двумя месяцами ранее, 18 мая.

Читайте такжеСемь альбомов, шестеро детей и миллионы фанатов: кем был и что оставил после себя Честер из Linkin Park (видео)

После смерти лидера группы коллектив Linkin Park сообщил об отмене своего североамериканского концертного турне в поддержку седьмого студийного альбома коллектива One More Light. После смерти Честера Беннингтона будущее Linkin Park осталось нерешенным. Солист группы Майк Шинода начал сольную карьеру и недавно выпустил свой дебютный сольный альбом «Post Traumatic».

У Честера Беннингтона осталась жена Талинда и шестеро детей. После его смерти вдова музыканта организовала флешмоб #faceofdepression, привлекая внимание к проблеме депрессии и склонности к суициду. Талинда опубликовала в твиттере видео, снятое за 36 часов до смерти мужа. «Это мой самый личный твит за всю жизнь, - написала она. - Я показываю это, чтобы вы знали, что в депрессии нет типичного выражения лица или поведения».

Читайте также"У нас была сказочная жизнь": вдова лидера Linkin Park Беннингтона прокомментировала самоубийство мужа

На видео Честер Бенингтон с сыном едят мармеладные драже с отвратительным вкусом и смеются.