Нападение на лагерь ромов во Львове: 6 подозреваемых оставили под стражей, еще 2 отпустили под домашний арест

Защита просила суд изменить меру пресечения в виде содержания их под стражей на домашний арест.

Апелляционный суд Львовской области рассмотрел жалобу одного из подозреваемых в нападении на лагерь ромов во Львове, во время которого погиб 23-летний житель Закарпатской области Давид Попп и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Львовской области Юлию Шевченко.

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Защита просила суд изменить меру пресечения в виде содержания их под стражей на домашний арест, однако суд не удовлетворил апелляцию и оставил подозреваемого под стражей.

«По итогам судебного заседания шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест», - рассказала Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве в пригороде Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо пострадали: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

Восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.

23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь цыган в Тернополе, а 7 июня участники организации ”Национальные дружины” - лагерь на Лысой горе в Киеве.