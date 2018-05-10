Главного коммуниста Украины Симоненко вызвали на допрос в СБУ

Ранее во время обыска у Симоненко нашли пистолет с глушителем и патроны.

Лидера запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Громадське".

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Сообщается, что Симоненко допрашивают в рамках уголовного производства, которое имеет признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ заявили, что провели у руководителей запрещенной Коммунистической партии ряд санкционированных обысков, во время которых обнаружили запрещенную коммунистическую символику.

У председателя запрещенной судом Коммунистической партии Украины Петра Симоненко следователи СБУ изъяли предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем, и 120 патронов.