Пять стран присоединились к решению ЕС продлить санкции в отношении оккупированного Крыма

Эти страны должны осуществить шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о введении санкций.

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к решению Совета Европейского Союза от 18 июня 2018 года о продлении до 23 июня 2019 года срока действия санкций, предусматривающих запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС.

В частности, 18 июня Совет ЕС продлил срок действия санкций в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

"18 июня 2018 года Совет Европейского Союза принял решение 2018/880, которым внес изменения в решение 2014/386/CFSP. Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года ограничительные меры", - отмечается в заявлении Могерини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к этому заявлению", - отмечается в документе.

Указанные страны должны осуществить шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о санкциях. В ЕС приняли к сведению обязательства этих стран и приветствовали их решение.

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Как сообщал УНИАН, данные санкции включают запрет на импорт продукции, которая происходит из Крыма, в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в аннексированный полуостров. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги.

Запрещается осуществление туристических услуг, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, а также применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, в энергетическом секторе, в частности для исследования, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, запрещается обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строительными и инженерными услугами, связанными с инфраструктурой в этих секторах.

"Как сказано в декларации высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности (Могерини) от имени ЕС 16 мая 2018 года, ЕС остается решительно приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины. После четырех лет незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь ЕС снова подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - отмечается в сообщении.