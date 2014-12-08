Подполковник ГСЧС и газовик подорвались на растяжке боевиков во время ремонта газопровода

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

”Раненным мужчинам оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу города Курахово офицеры группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины”, - говорится в сообщении.

Мужчины подорвались возле аварийного участка газопровода.

”Накануне в Совместном координационном центре, в состав которого входят представители Украины, России, ОБСЕ, ЛНР и ДНР, была удовлетворена заявка представителей местной власти при посредничестве офицеров гражданско-военного сотрудничества на прекращение огня в этом районе. Поэтому спасатель и газовик прибыли на газопровод для начала ремонтных работ”, - говорится в сообщении.

По словам начальника группы гражданско-военного сотрудничества майора Александра Гвоздкова, обычно оставленная на растяжке граната Ф-1 не оставляет шансов остаться в живых.

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”Мы вовремя оказали им медицинскую помощь и отправили в больницу на нашем автомобиле. Цинизм и подлость этих так называемых борцов за права людей из ”ДНР” поражает - они знали, что ремонтировать газопровод придут гражданские донетчане. Однако не погнушались установить здесь растяжку. Жизнь людей для террористов - пустое слово”, - подчеркнул Гвоздков.

Пресс-центр АТО сообщает, что ремонт газопровода вблизи Марьинки продлится до успешного завершения.

«Из-за постоянных ежедневных обстрелов, которые продолжаются уже несколько месяцев, почти 25 000 жителей Марьинки и Красногоровки оказались на грани выживания из-за сильных морозов. Их жизнь превратилась в ад. Офицеры групп гражданско-военного сотрудничества доставляют в эти города уголь и продукты питания», - добавили в штабе.