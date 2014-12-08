Вероятность прорыва боевиков под Авдеевкой крайне высокая – комбат

Об этом сообщил командир 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс» Николай Колесник на своей странице в Facebook.

«Авдеевку сейчас обстреливают минометы и тяжелая артиллерия, бьют и по блокпостах, и по городу, есть вероятность подготовки к прорыву, очень сильный огонь», - написал он.

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Ранее сообщалось, что наибольшая активность боевиков зафиксирована в районе Дебальцевского выступления: из «Града» 4 раза обстреливались позиции сил АТО под Дебальцево и 5 раз возле села Чернухино и Миус