Украина заняла самую высокую за свою историю позицию на мировой олимпиаде по математике
19:10, 13 июля 2018Общество
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Украинские математики обошли команды Великобритании, Польши, Японии, Германии и многих других стран.
Украинцы стали четвертыми на мировой олимпиаде по математике / фото facebook.com/imo2018cluj
Украинские школьники заняли четвертое место на всемирной олимпиаде по математике, которая прошла в Румынии. Это лучший результат украинской команды за всю историю.
Об этом сообщает сообщество Украинский контент в Facebook.
"Сборная Украины заняла четвертое загальнокомандное место, набрав 186 баллов", - говорится в сообщении.
Украинские математики обошли команды Великобритании, Польши, Японии, Германии и многих других стран.
Третью строчку заяняла китайская сборная, на втором месте - команда РФ, а победителем олимпиады стала команда США.
Таблица результатов / скриншот
Как сообщал УНИАН, украинский ученик одержал абсолютную победу на Международной Олимпиаде по ментальной арифметики в Дубае.
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