Украина заняла самую высокую за свою историю позицию на мировой олимпиаде по математике

Украинские математики обошли команды Великобритании, Польши, Японии, Германии и многих других стран.

Украинские школьники заняли четвертое место на всемирной олимпиаде по математике, которая прошла в Румынии. Это лучший результат украинской команды за всю историю.

Об этом сообщает сообщество Украинский контент в Facebook.

"Сборная Украины заняла четвертое загальнокомандное место, набрав 186 баллов", - говорится в сообщении.

Украинские математики обошли команды Великобритании, Польши, Японии, Германии и многих других стран.

Третью строчку заяняла китайская сборная, на втором месте - команда РФ, а победителем олимпиады стала команда США.

Как сообщал УНИАН, украинский ученик одержал абсолютную победу на Международной Олимпиаде по ментальной арифметики в Дубае.