Украинский ребенок одержал абсолютную победу на Международной Олимпиаде по ментальной арифметике в Дубаи

23-24 июня в Дубае (ОАЭ) состоялась Международная Олимпиада WAMAS по ментальной арифметике (японская методика устного счета), которая объединила 371 учеников, представляющих 23 школы из 12 стран мира. Абсолютную победу на Олимпиаде и звание «чемпион чемпионов» завоевал 11-летний Владислав Безгинова из Кривого Рога. Для сборной Украины это было дебютное выступление на международной арене.

2 других представителя сборной Украины, Александр Сарна из Мукачево и Даниил Бесараб из Кривого Рога также выступили в Дубаи достойно и заняли призовые места.

Во время соревновательной части Олимпиады участники решали примеры на специальных счетах Абакус, а также примеры с помощью устного «ментального счета». Всего Владислав решил 79 примеров за 8 минут и заработал 140,8 балов из 160 возможных.

Задать все вопросы Владиславу, его маме Светлане, учителям и главе Всеукраинского союза ментальной арифметики Марине Мужановской можно во вторник 26 июня в 14:00 на пресс-конференции по поводу триумфа украинской сборной, которая пройдет по адресу центральный корпус НПУ им. Драгоманова, аудитория 340.

Ментальная арифметика - методика устного счета, которая использует в обучении специальные счеты Абакус. Постепенно дети тренируются обходиться без них, увеличивая сложность устных вычислений.

Вторник, 26 июня, 14:00

Киев, центральный корпус НПУ им. Драгоманова, аудитория 340

Предварительная аккредитация по телефону + 38 095 762 74 94 (Роман)

roman.onishenko@gmail.com

Бэкграундер

Ассоциация WAMAS (World Association of Mental Arithmetic Schools) - объединение более 30 школ из 12 стран мира, имеющих целью популяризацию ментальной арифметики. Больше можно прочитать на сайте http://wamas-edu.com/en/

Председателем WAMAS является Гульжан Бердибекова – один из самых авторитетных спецаилистов по преподаванию ментальной арифметики в мире.

Международная Олимпиада по ментальной арифметики WAMAS 2018 состоялась 23-24 июня в Дубае (ОАЭ) на территории отеля Intercontinental Dubai Festival City.

Международная Олимпиада по ментальной арифметики WAMAS 2019 состоится в июне 2019 года в Анталии, Турция.

Дополнительная информация

Популярность ментальной арифметики связана с рядом исследований ученых, которые подтвердили, что эта методика развивает одновременно оба полушария мозга и связи между полушариями, благодаря чему у детей стремительно повышается скорость мышления, концентрация внимания, воображение и образное мышление, а также способность быстро анализировать информацию и принимать решения.

В Украине ментальная арифметика в августе 2017 года получила одобрение Института модернизации и инновации содержания образования при Министерстве образования. А в январе 2018-го на базе университета Драгоманова началась уникальная для Восточной Европы программа - впервые преподаватели получают повышение квалификации и учатся дисциплине «ментальная арифметика» на базе Национального педагогического университета.

Уже в конце 2018 года в школах Украины стартует эксперимент по исследованию влияния ментальной арифметике на развитие детей. В случае успеха, ментальная арифметика может быть одобрена для внедрения в школьную программу Украины.

Факт-лист

Ментальная арифметика - методика устного счета, которая использует в обучении специальные счеты Абакус. Постепенно дети тренируются обходиться без них, увеличивая сложность устных вычислений.

Данная методика распространена в более чем 60 странах мира

В разные годы ментальную арифметику освоили более миллиона учеников.

В Японии и Китае ментальная арифметика входит в школьную программу.

Ментальная арифметика одобрена отделами образования Японии, Китая Малайзии, Индии, Казахстана и Индонезии

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