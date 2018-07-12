На Харьковщине амнистировали мужчину, который в нетрезвом состоянии сбил на смерть 6 человек и снова сел пьяным за руль

Андрей Полтавец был освобожден по амнистии еще 8 июня.

Жителя Харьковской области Андрея Полтавца, который в нетрезвом состоянии сбил насмерть шесть человек и снова сел пьяным за руль, амнистировали.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующая сектора по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Ольга Кузнецова.

По её словам, Полтавец прибыл в Хлолевский исправительный центр 10 мая и был освобожден еще 8 июня по амнистии. Где он находился до этого, Кузнецова не уточнила.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: механик рассказал о скорости автомобиля Зайцевой во время аварии

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2008 года Полтавец в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника снес остановку общественного транспорта. Шесть человек, включая двоих детей, погибли на месте. Прокуратура доказала в суде вину этого водителя (ч.3 ст.286 УК Украины). Суд назначил ему в качестве наказания 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Полтавец освободился условно-досрочно в сентябре 2015 года.

24 октября 2017 года, нарушая приговор суда, несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль. Прокуратура тогда объявила ему подозрение по факту уклонения от наказания. Тогда сообщалось, что Полтавцу грозит лишение свободы за неотбытую часть наказания по предыдущему приговору (2 года 7 месяцев и 17 дней) и 1 год лишения свободы за новое преступление.

20 декабря 2017 года Червонозаводский райсуд Харькова признал виновным и приговорил преступника к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы.