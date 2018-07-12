"Весь транспорт по 5 грн": под Киевсоветом проходят несколько митингов (фоторепортаж)

Сторонники "Свободы" митингуют против повышения цен на проезд в Киеве.

В четверг, 12 июля, утром под Киевсоветом собрались несколько групп людей, которые протестовали с различными требованиями.

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Так, работники метрополитена и контролеры в общественном транспорте развернули плакаты в поддержку повышения цен на проезд, а также с требованиями повышения зарплаты и строительства новых станций метро.

Сторонники "Свободы", в свою очередь, митинговали против повышения тарифов на проезд в столице.

Также здесь собрались жители Троещины, они митингующие против застройки их района.

Как стало известно УНИАН, повышения цен на проезд в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте следует ожидать 14 июля.