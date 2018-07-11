Сладкая дата: сегодня отмечается Всемирный день шоколада (видео)

День шоколада придумали и впервые отметили французы в 1995 году.

11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Считается, что первыми шоколад научились делать ацтеки, они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры окрестили лакомство «черным золотом» и ели его для укрепления выносливости. В средние века потребление шоколада в Европе было доступно только аристократам.

У матери Терезы была страсть к шоколаду. А мадам Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти. Наукой установлено, что в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению.

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Темные сорта этой вкуснятины стимулируют выброс эндорфинов - гормонов счастья. Существует гипотеза, что шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. В шоколаде содержится много магния, калия, кальция, витаминов группы В и железа. Поедание десерта снижает нагрузку на сердце, укрепляет мышцы и нервную систему, а его запах поднимает настроение и успокаивает.