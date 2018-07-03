В деле нацгвардейца Маркива в Италии допросят свидетелей из Украины - адвокат

Суд над Виталием Маркивым начнется 6 июля в итальянском городе Ассизи.

Адвокат нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, планирует пригласить на процесс в Италии свидетелей из Украины.

Об этом адвокат Раффаэле делла Валле заявил Громадському.

По его словам, они должны помочь пролить свет на то, что произошло на горе Карачун в мае 2014 года.

Адвокат добавил, что он видится с Маркивым 10 десять дней. После года в тюрьме тот чувствует себя подавленно, рассказал делла Валле.

"Виталий деморализован. Он даже не стрелял, приказы не отдавал, был простым солдатом, и совсем непонятно, почему из 300 солдат, которые были на холме, арестовали именно Маркива", - отметил защитник.

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Обвинения против Маркива основываются на показаниях журналистов - француза Уильяма Рогелона, который находился на Донбассе вместе с Роккелли и получил ранение в тот день, а также итальянских журналистов, которые общались с Виталием по телефону.

По словам адвоката, "он сказал им одно, а журналисты рассказали совсем другое. Они спросили - можем подъехать? Он сказал - не едьте сюда, здесь стреляют повсюду. Это понятно, потому что идет война. Карабинеры интерпретировали эти слова как "я стрелял во всех невооруженных граждан". На основе этого против него построили дело, других доказательств нет. Это просто абсурд".

Суд над Виталием Маркивым начнется 6 июля в итальянском городе Ассизи.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска 24 мая 2014 года.

17 июля суд в городе Павиа провел предварительный допрос Маркива.

По данным украинского следствия, два журналиста погибли в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.