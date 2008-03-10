Тимошенко выставит на аукцион перспективные месторождения нефти и газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что лицензии на разработку эффективных месторождений нефти и газа в Украине будут выставляться на аукцион с государственными условиями, поскольку результативность их работы на сегодняшний день крайне низка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, выступая на конференции “Украина-ЕС: навстречу общим вызовам” в Брюсселе.

Она сообщила, что для достижения этой цели будет принят закон о распределении продукции, который построит отношения между государством и инвестором в сфере использования недр.

«Каждый потенциально эффективный участок или каждое разведанное месторождение через выдачу лицензии будет выставлено на аукцион с государственными условиями», - подчеркнула премьер.

Это, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, обеспечит приход новых компаний и результативную работу месторождений.

«Если определенное время месторождение не будет разрабатываться, то оно будет возвращаться назад государству, и будет объявлен новый аукцион для привлечения эффективных инвесторов. Мы от инвесторов ожидаем динамичных действий, если они пришли и хотят работать в Украине», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.