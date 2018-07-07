Веночки на воде, гадания на суженого, прыжки через костер: традиции празднования Ивана Купала (видео)

История праздника берет начало в древние, дохристианские, языческие времена.

В ночь на 7 июля восточные славяне отмечают по случаю летнего солнцестояния традиционный праздник Ивана Купала. С ним связанно очень много поверьев и народных традиций.

В ночь на Купала молодежь прыгает через костры и водит вокруг них хороводы. Купальский костер заранее готовили всем селом, размещая его на возвышенности, берегу водоема или перекрестке дорог.

Вместе с тем, на Купала принято купаться в водоемах, чтобы очистить тело и душу. Делать это следует осторожно – согласно повериям, в этот день на охоту выходят русалки и водяные, которые ради забавы готовы утянуть неосторожного пловца на дно.

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Значительная часть обрядов связана с любовью и браком. Молодые девушки плетут себе венки и гадают ними на суженого. Венки с зажженными свечами пускают по реке – чем дальше он уплывет, тем счастливее сложится личная жизнь его хозяйки.

Девушки, которые хотели найти свою любовь, в ночь на Купала бегали в обнаженном виде по ржаному полю. Считалось, что после этого они обязательно приснятся своим суженым и вскоре найдут их.