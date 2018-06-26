Ночь на Ивана Купала в Украине: традиции и обряды древнего праздника

История праздника берет начало в древние, дохристианские, языческие времена.

В ночь на 7 июля, восточные славяне отмечают по случаю летнего солнцестояния традиционный праздник Ивана Купала, известный также как Купальская ночь и Иванов день.

Хотя название праздника отсылает к святому Иоанну Крестителю, его история берет начало в древние, дохристианские, языческие времена. Этот день и поныне считается у славян мистическим: он посвящен единению естественных противоположностей: огня и воды, жизни и смерти, мужского и женского начал.

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История праздника Ивана Купала

Древние славяне на протяжении столетий рассматривали Солнце как божественную сущность, дающую жизнь. Для наших предков летнее солнцестояние символизировало пик могущества Солнца, расцвет жизни во всех ее проявлениях, будь то богатый урожай или рождение ребенка. В то же время, солнцестояние знаменовало скорое сокращение светового дня и неумолимое приближение зимы, что подчеркивало цикличность жизни и смерти.

Согласно древним повериям, в этот день играли свадьбу бог плодородия Купала и богиня смерти Морена (Мара). Купала покровительствует браку, любви, продолжению рода, его стихия – огонь. Морена – покровительница воды и гибели старого, приносящая на Землю зиму и голод.

По случаю летнего солнцестояния у славян возникли ритуалы омовения в водоемах. Данные обряды со временем эволюционировали в полноценный праздник.

После крещения Руси церковь не смогла вычеркнуть языческий праздник из народной памяти, и провозгласила в июне праздник по случаю рождества Иоанна Крестителя (Ивана Предтечи) –ближайшего предшественника Иисуса Христа, предсказавшем явление в мир Мессии. По юлианскому календарю, этот день отмечается седьмого июля. Праздник, кроме прочего, посвящен христианскому обряду крещения.

День летнего солнцестояния (Иван Купала, Лита, Седмица, Травник и пр,) в том или ином виде и сегодня отмечается во многих странах Восточной Европы, одновременно и как церковный, и как традиционный . По новому стилю православные также отмечают День Ивана Предтечи 24 июня.

Обряды и традиции на Ивана Купала

Праздник летнего солнцестояния считается магическим днем, и отмечает его, прежде всего, молодежь. Большинство обрядов связаны со стихиями Купала и Морены – огнем и водой. Практически вся вода и растительность в этот день наделяется магическими свойствами.

Так, в ночь на Купала молодежь прыгает через костры и водит вокруг них хороводы. Купальский костер заранее готовили всем селом, размещая его на возвышенности, берегу водоема или перекрестке дорог. Считалось, что зажигать его необходимо «живым огнем», добытым при помощи трения.

Если верить народной памяти, огонь очищает и закаляет, оберегает от зла и неудач. Влюбленные пары прыгали через костер взявшись за руки – считалось, что если они не разомкнут рук в прыжке, то их отношения будут крепкими, а брак - счастливым.

Согласно примете, если сжечь на Ивана Купала вещь ребенка или больного человека, то он станет здоровее или вылечится. В этот день также принято было сжигать старые вещи, чтобы открывать дорогу для нового и отказываться от тяжелого прошлого.

Вместе с тем, на Купала принято купаться в водоемах, чтобы очистить тело и душу. Делать это следует осторожно – согласно повериям, в этот день на охоту выходят русалки и водяные, которые ради забавы готовы утянуть неосторожного пловца на дно.

Значительная часть обрядов связана с любовью и браком. Молодые девушки плетут себе венки и гадают ними на суженого. Венки с зажженными свечами пускают по реке – чем дальше он уплывет, тем счастливее сложится личная жизнь его хозяйки.

Девушки, которые хотели найти свою любовь, в ночь на Купала бегали в обнаженном виде по ржаному полю. Считалось, что после этого они обязательно приснятся своим суженым и вскоре найдут их.

Магическими свойствами в ночь на Купала также наделялись травы – их активно собирали, веря в то, что они обладают целительными свойствами. Особой удачей считалось найти цветок папоротника – нашедшего, согласно повериям, ожидало богатство и исполнение желаний. Тем не менее, найти цветок папоротника мог лишь искренне влюбленный человек.

Для народных гуляний на купала делали набитые соломой чучела Купала и Морены. Солому для чучел следовало украсть. В ходе гуляний чучела нередко сжигались.

Свадьбы на Ивана Купала

День Ивана Купала считается удачным моментом для бракосочетания. Согласно поверию, супруги, связавшие свою жизни на день Ивана Предтечи, проживут жизнь в счастье, любви и достатке. Считалось также, что дети, зачатые на Купала, будут умными, здоровыми и счастливыми.

Где отметить день Ивана Купала в Киеве

В Киеве гуляния на Ивана Купала будут организованы в экопарке «Осокорки» (оз. Тягле). В программе – лекция по истории праздника, плетение венков, прыжки через костер, танцы и многое прочее.

Традиционное празднование Ивана Купала состоится в Феофании. Мероприятия начнутся 6 июля с 17:00. В программе – традиционные обряды и этно-дискотека под открытым небом.

Свою программу праздника также предлагает парк «Киевская Русь». В программе – катание на лошадях, средневековые мастер-классы, квест по поиску цветка папоротника и театрализованная программа с воспроизведением древних обрядов.

Ранее УНИАН писал, как отметить как отмечать Ивана Купала: погадать на суженого, запустить веночек на воду и прыгнуть через костер.