На железнодорожном вокзале Мариуполя найдена сумка со взрывчаткой
На железнодорожном вокзале Мариуполя пограничный наряд Донецкого отряда и сотрудники МВД, которые совместно несли службу, обнаружили сумку со взрывчаткой.
Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, служебная собака, натренированная на поиск опасных предметов, среагировала на сумку, стоявшую на перроне.
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На место сразу вызвали взрыво-техническую службу Министерства обороны. С целью защиты граждан правоохранители окружили вокзал и отвели пассажиров на безопасное расстояние.
В ходе проверки из сумки достали 2 тротиловых шашки (по 200 г каждая), 4 детонатора, ручную гранату с запалом и, предположительно, пластид.
Проинформированы соответствующие компетентные органы. Найденные взрывоопасные предметы передали в милицию.