Ночью военные в Мариуполе сбивали беспилотники

Об этом 0629 сообщили в штабе АТО сектора "М".

В течение ночи над сектором "М" были зафиксированы полеты 2 беспилотников.

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Первый появился около 12 ночи, второй около 5 утра. По ним был открыт огонь.