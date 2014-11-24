Ночью военные в Мариуполе сбивали беспилотники
10:49, 24 ноября 2014Политика
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Артиллеристы ВСУ стреляли по 2 беспилотникам, появившимся над сектором "М".
Ночью над Мариуполем зафиксировали два беспилотника / Фото пресс-службы Минобороны
Об этом 0629 сообщили в штабе АТО сектора "М".
В течение ночи над сектором "М" были зафиксированы полеты 2 беспилотников.
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Первый появился около 12 ночи, второй около 5 утра. По ним был открыт огонь.
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