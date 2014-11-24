Ночью военные в Мариуполе сбивали беспилотники

10:49, 24 ноября 2014
Политика
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Артиллеристы ВСУ стреляли  по 2  беспилотникам, появившимся над сектором "М".

фото пресс-службы Минобороны

Об этом 0629 сообщили в штабе АТО сектора "М".

В течение ночи над сектором "М" были зафиксированы полеты 2 беспилотников.

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Первый появился около 12 ночи, второй около 5 утра. По ним был открыт огонь.

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