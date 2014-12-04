Курсанты-моряки пристыдили руководителя, который симпатизирует сепаратистам (видео)

После того как им сделали замечание, дружно проскандировали "Ганьба!".

"По рассказам курсантов, Ярославцев имеет откровенно сепаратистские взгляды, негативно отзывается о командирах-патриотах Украины, а также покрывает воровство еды на камбузе", - сообщает издание "Мост".

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