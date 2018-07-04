Юрий Голик: В Днепре состоялся технический подъем флага Украины на высоту 72 метра

В Днепре состоялся технический (пробный) подъем флага Украины на флагшток высотой 72 метра.

Как сообщил Юрий Голик, советник главы Днепропетровской облгосадминистрации, по инициативе которой был построен флагшток, этот проект является одним из элементов патриотической программы. Как известно, руководство облгосадминистрации уже создало Музей АТО (Музей гражданского подвига) и Аллею Героев возле здания ОГА.

«Установка флага осуществлялась за счет уплаченных жителями региона налогов. Мы благодарны каждому из них. Этот проект стал реальностью также и благодаря децентрализации власти, инициированной президентом Петром Порошенко», - сказал Голик.

Вокруг флагштока вскоре будет обустроен новый парк.

Как сообщалось ранее, флаг расположен на вершине первого исторического холма города. Это практически самая высокая точка Днепра. Высота флагштока над уровнем реки Днепр составит более 120 метров.