Сносят бульдозерами: в Одессе начали расчищать пляжи от незаконных объектов (видео)

Бульдозером сносят деревянные конструкции, которые коммерсанты используют для установки кафе, бунгало, топчанов и т.д.

Одесские власти впервые начали принудительный централизованный демонтаж торговых павильонов, объектов питания и других конструкций, незаконно установленных в песчаной зоне городских пляжей, на побережье Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник на пляже «Чайка», расположенном на 10-й станции Большого Фонтана, бульдозером были снесены деревянные конструкции.

В частности, впервые демонтировано большое количество деревянных настилов, которые коммерсанты используют для установки пластиковых топчанов, кафе, бунгало, а также будка-касса, которую также поставили прямо на песок пляжа.

Как отметил директор департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Виктор Кузнецов, перед демонтажем работники пляжа вынесли из незаконных построек алкогольные напитки, кальяны, посуду и холодильную технику.

По словам Кузнецова, арендаторов этого и других пляжей, которые самовольно возводят объекты общественного питания и другие сооружения, уже неоднократно предупреждали о недопустимости самостроев.

Как отметил пресс-секретарь профильного вице-мэра Николай Покровский, сегодня утром сотрудники департамента муниципальной безопасности начали демонтаж пляжных комплексов на 10-й станции Большого Фонтана, согласно решению исполкома горсовета, принятому 27 июня.

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В частности, в связи с многочисленными обращениями граждан департамент муниципальной безопасности проводит проверки пляжей. Горожане жалуются на захват песчаной зоны арендаторами, которые «выдавливают» отдыхающих с песчаной зоны, принуждая платить за аренду шезлонгов (топчанов). Также из-за массовой несанкционированной установки различных конструкций прямо на песке значительно сократилась доступная зона отдыха. В связи с этим неоднократно происходили конфликты между отдыхающими и арендаторами.

Результатом стало решение исполкома «Об отмене согласований схем размещения временных сооружений на арендованных участках пляжей города Одессы, выданных управлением инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета». Предполагалось, что незаконно возведенные объекты должны снести арендаторы на пляжах «Чайка», «Курортный», «Золотой берег». Субъектам хозяйствования выдали соответствующие предписания на снос сооружений, расположенных на песке, однако коммерсанты его не выполнили.

Как отметил Покровский, работа по выявлению нарушений продолжается.

Как сообщал УНИАН, 9 июня в Одессе активисты снесли большую металлическую конструкцию-каркас, установленную прямо на песчаной зоне пляжа. В частности, представители ряда проукраинских организаций пришли на пляж, расположенный на 10-й станции Большого Фонтана, и демонтировали сварную конструкцию. При этом молодые мужчины использовали кувалды и веревки.