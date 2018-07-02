Похитителей сына ливийского дипломата арестовали

Избранная мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде внесения залога.

Шевченковский районный суд города Киева арестовал на 60 суток двух злоумышленников, похитивших в центре столицы 26-летнего сына ливийского дипломата.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. Отмечается, что преступление произошло 25 июня около 12 часов дня на улице Тургеневской. Действуя согласно разработанному плану, злоумышленники напали на потерпевшего, насильно посадили его в машину и вывезли в неизвестном направлении. В дальнейшем, в течение дня похитители удерживали мужчину с целью получения выкупа за его освобождение.

Не получив выкуп, нападавшие освободили заложника. В дальнейшем благодаря оперативному реагированию столичных правоохранителей похитителей задержали – ими оказались двое граждан Египта, 1980 и 1996 годов рождения.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Избранная мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде внесения залога.

Иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.