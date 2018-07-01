В центре Харькова прошла акция в поддержку Сенцова (фото)

В акции приняли участие несколько десятков харьковчан.

В Харькове возле памятника Т. Г. Шевченко собрались несколько десятков харьковчан. Они пришли на акцию, чтобы поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая 2018 года.

Как сообщает 057, участники акции развернули плакаты с надписями: "Free Sentsov", "Молчание=Равнодушие", "На его месте мог бы быть каждый", "Твоя позиция - его и твоя свобода".

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Также подобная акция прошла на Майдане Незалежности в Киеве. В акции приняли участие более сотни людей.

Как сообщал УНИАН, на подобные акции вышли также в Грузии, Литве, Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии, Китае, Новой Зеландии.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.