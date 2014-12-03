В Донецке джип полиции "ДНР" на скорости вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов
12:17, 03 декабря 2014Общество
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Сегодня стало известно, что 2 декабря в центре Донецка произошло ДТП с участием джипа военной полиции "ДНР".
скриншот с записи
Джип боевиков на пересечении улицы Артема и проспекта 25-летия РККА на бешеной скорости выехал на тротуар, где находились люди, и сбил трех пешеходов, сообщает сайт 062.
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Через некоторое время, как передают очевидцы, на место аварии приехали скорые, которые забрали пострадавших. В настоящее время их судьба остается неизвестной.
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