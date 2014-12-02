В Каменце-Подольском для семей участников АТО ввели социальные карты

В Каменце-Подольском (Хмельницкая область) для семей участников АТО введены социальные карточки со скидками в аптеках и магазинах на продукты первой необходимости.

Об этом заявил городской голова Михаил Симашкевич на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета Каменца-Подольского.

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«Мы понимаем, насколько трудно сегодня семьям, отцы, сыновья или мужья которых воюют на востоке. Мы не можем оставаться в стороне от тех, кто защищает наш мир. Поэтому я провел переговоры с предпринимателями, фармацевтами о том, чтобы предоставить семьям участников АТО помощь в виде скидок в магазинах, супермаркетах и аптеках. Приятно, что они согласились на такое предложение», - отметил мэр города.

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Для того чтобы участник АТО, который стоит на учете в департаменте социальной защиты населения, или члены его семьи могли получить социальную карточку, нужно обратиться в этот департамент.

Справка УНИАН. В Каменце-Подольском насчитывается 200 военнослужащих, которые являются участниками антитеррористической операции на востоке Украины