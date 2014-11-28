В Госдуме предлагают дать боевикам статус участников боевых действий
Депутат Госдумы РФ от КПРФ, член комитета по обороне Вячеслав Тетекин внес законопроект, предусматривающий придание добровольцам из РФ, воюющим на стороне боевиков, статуса участников боевых действий.
Как сообщил Znak.com помощник Тетекина – Константин Шевченко, инициатива вызвана желанием поддержать людей, сражающихся за «славянский мир».
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«В последние месяцы в нашей стране возникло совершенно новое явление – добровольческое движение, – объясняет инициативу сам депутат Госдумы. – Это люди, которые бескорыстно, по собственной воле едут в Новороссию воевать в защиту наших собратьев. По некоторым данным, в войне уже приняли порядка 30 тыс. добровольцев. К великому сожалению, многие из них погибают, многие получают тяжелые ранения».
По мнению Тетекина, эти люди выполняют "общегосударственные задачи". Но в то же время действуют они "как бы сами по себе".
«Возникает новая проблема, которая заключается в том, что к ним может быть применено положение о наемничестве. В этой связи статус добровольцев как людей, действующих в национальных интересах России, нуждается в урегулировании с тем, чтобы на них можно было распространить льготы участников боевых действий», – заявил депутат.
Депутат заметил, что никакой «руки Москвы», якобы причастной к событиям в ДНР и ЛНР, нет. Вместе с тем участие российских добровольцев в боевых действиях – это уже свершившийся факт, никем не оспариваемый.
Как сообщал УНИАН, чеченские наемники хвастаются в сети фотографиями с Донбасса. На некоторых снимках даже запечатлены удостоверения, подтверждающие их службу в военных формированиях "ДНР".