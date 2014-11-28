В Госдуме предлагают дать боевикам статус участников боевых действий

Как сообщил Znak.com помощник Тетекина – Константин Шевченко, инициатива вызвана желанием поддержать людей, сражающихся за «славянский мир».

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«В последние месяцы в нашей стране возникло совершенно новое явление – добровольческое движение, – объясняет инициативу сам депутат Госдумы. – Это люди, которые бескорыстно, по собственной воле едут в Новороссию воевать в защиту наших собратьев. По некоторым данным, в войне уже приняли порядка 30 тыс. добровольцев. К великому сожалению, многие из них погибают, многие получают тяжелые ранения».

По мнению Тетекина, эти люди выполняют "общегосударственные задачи". Но в то же время действуют они "как бы сами по себе".

«Возникает новая проблема, которая заключается в том, что к ним может быть применено положение о наемничестве. В этой связи статус добровольцев как людей, действующих в национальных интересах России, нуждается в урегулировании с тем, чтобы на них можно было распространить льготы участников боевых действий», – заявил депутат.

Депутат заметил, что никакой «руки Москвы», якобы причастной к событиям в ДНР и ЛНР, нет. Вместе с тем участие российских добровольцев в боевых действиях – это уже свершившийся факт, никем не оспариваемый.

Как сообщал УНИАН, чеченские наемники хвастаются в сети фотографиями с Донбасса. На некоторых снимках даже запечатлены удостоверения, подтверждающие их службу в военных формированиях "ДНР".