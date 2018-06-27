Российская акционистка рассказала, как ее задержали боевики в Донецке и жестоко пытали

После избиения и издевательств Ненашеву напоили коньяком и спросили про Крым - она ответила "неправильно", после чего ее душили и били головой об стену.

Российская художница и акционистка Катрин Ненашева рассказала, как ее задержали и пытали в Украине на территории, оккупированной "ДНР". Об этом она написала в Facebook. Вскоре после публикации она скрыла пост из-за "моря оскорблений".

По словам Ненашевой, инцидент произошел около месяца назад. Их со спутником, который пожелал сохранить анонимность, задержали в центре Донецка. Ненашева отметила, что у полицейских была ее фотография.

У них спросили, зачем они приехали. "А приехали мы, потому что часть родственников у меня из Горловки, там похоронена бабушка, остался дом дедушки, с которым неизвестно, что происходит с начала войны. Это очень важная и личная для меня история. Но такая версия никого не устроила", - рассказала Ненашева.

По ее словам, после допроса «люди в масках» надели на них черные мешки и наручники, посадили в грузовик и увезли в неизвестном направлении. Избивать молодых людей начали в грузовике. По словам Ненашевой, при каждом движении их били по коленям и голове, а также угрожали смертью. Затем их отвезли в здание, где «уже ждали пьяные мужчины, называющие себя контрразведчиками».

Читайте такжеПытки током и избиения: беженец из Крыма рассказал об издевательствах ФСБ на полуострове (видео)

«Избиения ногами, руками и чем ни попадя продолжались около трех часов. Засовывать пальцы в рот, заставлять есть, когда тошнит, делать вид, что писаешь на человека, когда он в мешке - по сравнению с угрозой проведения тока по внутренним органам такие пытки казались легким приколом», - рассказала Ненашева. Она отметила, что в какой-то момент к ней приставили заряженный пистолет.

По словам Ненашевой, один из пытавших ее представился "офицером" и пожаловался, что его "не принимают" ни в России, ни в Украине. После этого ее отвели к столу с едой и напитками, налили стакан коньяка и заставили пить. Тогда ее спросили про Крым. "На данный момент находится на территории Российской Федерации", - ответила художница, после чего ее "начали душить и бить головой об стену".

Затем она встретилась со своим спутником. "Это был не он - его лицо под разного рода подтеками и синяками абсолютно изменило форму, вся одежда была грязной, кроссовки истоптаны", - рассказала Ненашева.

После этого молодых людей снова допрашивали. По словам Ненашевой, это продолжалось около восьми часов. С ними говорили о политике Алексее Навальном, художнике Петре Павленском и искусстве. При этом допрашивавшие были уверены, что они «преступники и террористы» и приехали «делать акцию на инаугурацию президента».

В итоге Ненашевой рассказали, что все это время ее якобы спасали от готовящегося сотрудниками СБУ убийства. Ее спутника контрразведчики посчитали агентом СБУ и возможным убийцей, поэтому так над ним издевались, рассказала художница. После этого молодых людей отвезли на границу с Россией и отпустили.

В связи с инцидентом Ненашева испытала посттравматическое стрессовое расстройство, справиться с котором ей сейчас помогают психотерапевты. Деньги на них собрал правозащитный центр «Мемориал». Художница объявила, что решила создать проект, основанный на помощи людям, пережившим насилие. Акцент в нем будут делать на поддержку бывших военных, отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее Ненашеву задержала московская полиция во время акции, когда она была в VR-очках - ей сказали, что "на Красной площади запрещено находиться в виртуальной реальности".