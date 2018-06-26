Нападение на лагерь ромов во Львове: суд взял под стражу еще четырех участников

В отношении еще двух несовершеннолетних в настоящее время продолжается рассмотрение дела об избрании меры пресечения.

Пустомытовский суд Львовской области сегодня, 26 июня, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще четырех подозреваемых в нападении на лагерь ромов, во время которого от ножевых ранений скончался 24-летний житель Закарпатской области.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

«20-летнему организатору нападения и еще трем несовершеннолетним подозреваемым суд сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры области.

Она отметила, что в отношении еще двух несовершеннолетних, в настоящее время продолжается рассмотрение дела об избрании меры пресечения, и сегодня суд сегодня должен вынести решение в отношении всех восьми задержанных, подозреваемых в нападении.

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Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание в Пустомытовском суде проходит без присутствия журналистов, поскольку подозреваемые несовершеннолетние.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семь 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.

25 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на лагерь ромов.